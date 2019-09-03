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وزير الخارجية الأردني: أمن السعودية والإمارات من أمن الأردن

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وجاءت تصريحات الوزير الأردني، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، لبحث جهود حل الأزمة اليمنية، وفقا لما نشرته صفحة الخارجية الأردنية عبر

"تويتر".

وقال الصفدي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أمن والإمارات من أمن الأردن".

© AFP 2019 /

وتابع: "اتفقت مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على ضرورة تكثيف الجهود، لإيجاد حل سياسي في اليمن".

ومضى بقوله: "وتؤكد الأردن، دعم المملكة للمبادرة السعودية، للحوار بين الأطراف اليمنية في عدن".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

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