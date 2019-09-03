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تباطؤ التضخم في تركيا لأدنى مستوى بـ15 شهراً

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تباطؤ التضخم في تركيا لأدنى مستوى بـ15 شهراً تباطؤ التضخم في تركيا لأدنى مستوى بـ15 شهراً

مباشر: تباطأ التصخم في تركيا إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهراً خلال أغسطس/آب الماضي، ما قد يوفر مساحة أمام خفض جديد في معدل الفائدة في البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر المستهلكين ارتفع بوتيرة سنوية 15.01 بالمائة خلال شهر أغسطس/آب الماضي وهو أدنى مستوى منذ مايو/آيار من العام الماضي.

وكان معدل التضخم في تركيا خلال شهر يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي يبلغ 16.65 بالمائة.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر أسعار المشروبات الكحولية والتبغ شهدت أكبر وتيرة زيادة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي بنحو 41.42 بالمائة.

أما على أساس شهري، فإن معدل التضخم سجل 0.86 بالمائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 2.3 بالمائة المسجلة في أغسطس/آب من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم في تركيا سيتباطأ إلى 1.3 بالمائة خلال الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي في تركيا اجتماع السياسة النقدية المقبل يوم 12 سبتمبر/أيلول الجاري وسط توقعات قوية بمزيد من خفض الفائدة بعد وتيرة الخفض القوية والبالغة 4.25 بالمائة في اجتماعه الماضي.

وبحلول الساعة 10:17 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.7774 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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