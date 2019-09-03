الدولار يواصل الصعود عالمياً لأعلى مستوى في عامين ونصف

مباشر: يواصل الدولار الأمريكي الصعود أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى في نحو عامين ونصف العام.

وتأتي المكاسب في قيمة العملة الأمريكية مع خسائر عملتي اليورو والجنيه الإسترليني على خلفية تطورات سياسية.

وتراجع اليورو اليوم إلى أدنى مستوى في نحو 28 شهراً، كما هبط الجنيه الإسترليني دون 1.20 دولار مسجلاً أدنى مستوى منذ الانهيار اللحظي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.

وتتزايد المخاوف المتعلقة بالبريكست الصعب وسط صدام بين رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون وبعض المشرعين البريطانيين، حيث يصر الأول على تنفيذ عملية الخروج بأيّ شكل في موعدها في حين يشير الآخرون لتمديد الموعد ما لم يتم التوصل لاتفاق.

ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع التجارية بعدما دخلت جولة جديدة من التعريفات المتبادلة بين أكبر اقتصادين بالعالم حيز التنفيذ وسط آمال أن تسفر المحادثات المرتقبة بين الجانبين عن اتفاق تجاري من شأنه إزالة تلك الضبابية.

وبحلول الساعة 9:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنحو 0.3 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0942 دولار.

وشهدت الورقة الخضراء مكاسب تتجاوز 0.6 بالمائة مقابل العملة البريطانية، ليتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.1986 دولار.

بينما هبط الدولار الأمريكي مقابل العملة اليابانية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 106.04 ين، لكنه ارتفع أمام الفرنك السويسري بنسبة هامشية ليصل إلى 0.9899 فرنك.

وبالنسبة للمؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية، فارتفع بأكثر من 0.3 بالمائة ليصل إلى 99.265.

وكانت الورقة الخضراء سجلت 99.353 في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2017.

أداء مؤشر الدولار خلال آخر خمس سنوات - (المصدر: وكالة بلومبرج الأمريكية)