رئيس الأركان الجزائري يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

مباشر: أعلن نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الجزائري، عن تصديه لمحاولات تستهدف إحداث الأزمات بالدولة.

وأكد الفريق أحمد قايد صالح، وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وصرح في جولة تفتيشية: "بأن الانتخابات المقبلة تعد موعداً هاماً في تاريخ الجزائر ستحمل حتماً بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون".

ودعا صالح العسكريين لبذل قصارى جهودهم، ووجه الدعوة للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، لافتاً إلى ما حققته من نتائج مشجعة في وقت قصير على نهج الحوار الجاد والبناء والهادف.

وأشار إلى ضرورة تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية.

وعين البرلمان الجزائري، في 9 أبريل الماضي، عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، رئيساً مؤقتاً للبلاد، بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من مهام منصبه مطلع الشهر ذاته، عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه استمرت أسابيع.

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