رئيس "دار الأركان": لايوجد تاريخ من التعثر أو هيكلة الديون

الرياض- مباشر: قال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، إنه "لا يوجد لدينا تاريخ من التعثر أو إعادة هيكلة الديون".

وأضاف يوسف الشلاش، في حديثه عبر قناة "سي إن بي عربية" اليوم الثلاثاء، أن الشركة قامت بإصدار أكثر من 10 أوراق مالية على مدار 15 عاماً في أسواق مختلفة.

وأوضح أن تكلفة الدين لدى الشركة أقل من 7 بالمائة في المتوسط، مشيراً إلى أن محفظة الديون لدى الشركة أغلبها طويلة الأجل.

وصرح الشلاش مؤخراً أن محفظة التأجير تحسنت خلال الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع الأرباع السابقة، مبيناً أن الأعباء التمويلية انخفضت بنسبة 6 بالمائة، مشيراً إلى أن معظم التمويل لدى "دار الأركان" من إصدار الأوراق المالية ومددها طويلة الأجل .

وانخفضت الأرباح الصافية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية في الربع الثاني من هذا العام بنحو 31 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه لتصل إلى ما يقارب 75 مليون ريال، كما انخفضت أرباح الشركة بالنصف الأول بنسبة 77 بالمائة على أساس سنوي وصولاً إلى 100 مليون ريال.

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