إعلام: الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران

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مصادر العربية: الدفاعات السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 3, 2019

"العربية" عن مصادر خاصة بها، أن الدفاعات الجوية السعودية ، تمكنت من اعتراض 3 صواريخ باليستية في سماء نجران.

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن قد أعلنت عن استهداف مواقع عسكرية في مطار نجران، جنوب غربي السعودية بصاروخ باليستي.

© AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadeh

وقال متحدث القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان أن "القوة الصاروخية أطلقت دفعة صواريخ باليستية نوع بدر 1على أهداف عسكرية في مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى، وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله، وقد تسببت العملية في تعطل الملاحة الجوية في المطار"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وقال سريع، إن "القصف يأتي ردا على غارات التحالف العربي بقيادة السعودية، والتي بلغت خلال الساعات الماضية 52 غارة جوية"، حسب البيان.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من عمران باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "محاولات الميليشيات الحوثية إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل"، مؤكدا أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واعتبر المالكي أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها".

كما رأى أن "ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين"، مؤكدا "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الميليشيات لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

​وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.