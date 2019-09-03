رئيس "سبكيم": إدراج الشركة بمؤشر "إم.إس.سي.آي" يعطي زخما لأعمالها

الرياض ـ مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم العالمية"، إن إدراج الشركة رسمياً في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، سيعطي أعمالها زخماً قوياً.

وأضاف صالح باحمدان، في بيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الثلاثاء، أن الإدراج يعكس قدرة الشركة على التنافس مع الشركات العالمية الأخرى في قطاع البتروكيماويات.

وتابع: "يعد هذا الإدراج فرصة هامة لإبراز إمكانات "سبكيم" على المستوى العالمي".

كما أوضح أن النمو الذي حققته "سبكيم" حتى اليوم وخطط التوسع المستقبلية، يتماشى مع الهدف الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 المتمثل في بناء شركات وطنية ذات حضور محلي ودولي قوي في قطاع جوهري.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ"سبكيم" إلى أن الشركة تمتلك كل الإمكانات اللازمة لدعم الاقتصاد بعيداً عن النفط وتوفير فرص عمل جيدة للقطاع الخاص.

وبين أن الاندماج المتكافئ بين "سبكيم" و "الصحراء"، والذي اكتمل في شهر مايو / أيار الماضي، ساهم في تكوين شركة رائدة في مجال البتروكيماويات في السعودية تتمتع بمكانة تشغيلية وتجارية مرموقة.

وقال إن الاندماج سيعزز فرص النمو والاستفادة من الإمكانات الحالية وضمان استدامة العمليات التجارية للشركة.

وأعلنت "سبكيم العالمية"، عن إدراجها رسمياً في مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، ضمن عددٍ من الشركات السعودية التي تم إدراجها في المؤشر، بعد اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات الانضمام.

وأكدت الشركة، إنها تحرص على جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير أعلى مستويات الشفافية والإفصاح، مما ساهم في ارتفاع نسبة الأسهم المملوكة في الشركة من قبل المستثمرين الأجانب بنسبة تجاوزت 8 بالمائة خلال الأشهر القليلة الماضية.

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