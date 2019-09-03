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خبير أرصاد لبناني عن الموجة الحارة: هذا ما ينتظرنا في الأيام المقبلة

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وأفاد الأب إيلي خنيصر، المتخصص بالأحوال الجوية، أنه بعد الموجات الحارة التي أطلقها المنخفض الموسمي نحو الشرق الأوسط، تتراجع حدته في الأيام المقبلة، بحسب موقع "لبنان 24".

© AFP 2019 / Narinder Nanu

وأضاف خنيصر أن أجواء لبنان والجوار ستتحول الى صيفية منعشة وباردة فوق الجبال وفي الداخل، بفضل الطقس الممطر الذي سيسيطر على جنوب تركيا.

وكانت موجة حر استثنائية هاجمت العراق إلى جانب سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، في 2019، إذ تخطت درجات الحرارة في كثير من الدول العربية المعدلات لمثل هذه الفترة بفارق كبير، وصل أحيانا إلى 15 درجة مئوية فوق المعدلات الطبيعية.

وحذرت تقارير، في شهر مايو/أيار، من موجة شديدة الحرارة في العراق، ستضرب الوسط والجنوب، وكذلك غربي البلاد وشمالها خلال النهار، كما نقل موقع "السومرية".

كما تحدث موقع "خبراء طقس سوريا"، عن "لهيب مايو/أيار" وأن موجة حارة قوية ستؤثر على بلاد الشام، مع حرارة تصل ببعض المناطق السورية 42 درجة وتتجاوز 47 جنوب بلاد الشام.

وفي ، أدت موجة الحر إلى نشوب حرائق في عدد من المنشآت ووسائل النقل المصرية، كما تسببت بـ 3 حالات وفاة الخميس.

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