سهم "سابتكو" يقفز لأعلى مستوياته في 16 شهراً

الرياض - مباشر: شهد سهم "السعودية للنقل الجماعي"- (سابتكو) ارتفاعاً ملحوظاً، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الخامسة على التوالي ملامساً أعلى مستوياته في أكثر من 16 شهراً.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت السعودية سجل السهم ارتفاعاً بنحو 1.17 بالمائة إلى مستوى 15.42 ريال وهو أعلى مستوى للسهم منذ جلسة 5 مايو/ أيار 2018.

وشهد السهم تداولات بلغت 34.42 مليون ريال من خلال 2.234 مليون سهم موزعة على 1.101 ألف صفقة.

يشار إلى أن السهم سجل بنهاية تعاملات أمس الاثنين قفزة بنسبة 6.24 بالمائة ليغلق عند مستوى 15.32 ريال.

وفي تلك اللحظات سجل المؤشر العام لسوق الأسهم تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.06 بالمائة إلى مستوى 7966.19 نقطة ليفقد نحو 6.98 نقطة.

وجرى التعامل على 58.42 مليون سهم وبقيمة 1.241 مليار ريال موزعة على 50.36 ألف صفقة.

وتراجع قطاع النقل بنسبة 0.81 بالمائة، حيث ارتفع سهمان فيما سجل 3 أسهم أخرى تراجعاً.

كانت الشركة أعلنت عن تراجع خسائرها بنحو 67 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وهبطت الخسائر 7.8 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الخسارة إلى 9.856 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 29.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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