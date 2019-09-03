أول "أفيفيم" في لبنان

كشفت وكالة "آسيا نيوز" اللبنانية أن مواطنا لبنانيا أطلق على مولودته الجديدة اسم "أفيفيم"، وذلك تيمنا بالعملية التي نفذتها المقاومة اللبنانية ضد عربة عسكرية إسرائيلية قرب موقع أفيفيم العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن الأب الذي قال: "كنا ننوي تسميتها ريمان، ولكن بسبب الحدث، فقد أطلقنا عليها اسم أفيفيم".

وأضاف قائلا:"الإسرائيليين يدركون معنى الاسم وما يمثله بالنسبة لهم بدأنا بأفيفيم ولكن لا ينبغي أن يستبعدوا أسماء أخرى".

وتابع قائلا: "ليس لدي أي مشكلة في إطلاق أسماء عبرية على أطفالي في حال أنه يثبت حالة الانتصار ويذكرنا بحدث جميل جدا"؛ علماً أنّ "أفيفيم" تعني الينابيع في العبرية.

وقال بيان "حزب الله" اللبناني إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول 2019، قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر "بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمالي إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.