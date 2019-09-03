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الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى منذ ا"لانهيار اللحظي" عام 2016

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الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى منذ ا"لانهيار اللحظي" عام 2016 الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى منذ ا"لانهيار اللحظي" عام 2016

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلاً أدنى مستوياته منذ الانهيار اللحظي عام 2016.

وتأتي خسائر العملة البريطانية وسط ترقب تصويت حاسم في مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق من اليوم.

 ومن المتوقع أن يحاول المشرعون البريطانيون التصويت على تشريع يرفض تمرير البريكست بدون صفقة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي المقابل هدد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بأنه قد يدعو لانتخابات عامة مبكرة يوم 14 أكتوبر/ ىتشرين الأول إذا نجح المشروعون في ذلك.

وفي كلمة ألقاها جونسون بالأمس، أكد أن احتمالات البريكست باتفاق تتزايد.

وبحلول الساعة 8:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.6 بالمائة ليسجل الجنيه الإسترليني 1.1995 دولار.

وتقف بذلك العملة المحلية لبريطانيا عند أضعف مستوياتها منذ "الانهيار المفاجئ" الذي تعرض له الإسترليني في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016.

وبالنسبة لأداء الجنيه الإسترليني أمام اليورو، فشهد هبوطاً بنحو 0.4 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9124 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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