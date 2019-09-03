أخبار عاجلة

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً -
إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

النقل المصرية توقع عقد إدارة عبارتين بين موانئ مصر والسعودية

Google+ Print
النقل المصرية توقع عقد إدارة عبارتين بين موانئ مصر والسعودية النقل المصرية توقع عقد إدارة عبارتين بين موانئ مصر والسعودية

القاهرة - مباشر: وقع الأمين العام لوزارة النقل المصرية أسامة عبدالقوي، مع رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، عقد اتفاق إدارة وصيانة العبارتين القاهرة والرياض.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن العقد يهدف إلى إدارة وتشغيل العبارتين القاهرة والرياض لمدة 5 سنوات مع تنفيذ أعمال الصيانة والعمرات والمحافظة على سلامة التشغيل والصيانة.

وذكر وزير النقل كامل الوزير، أن التوقيع يأتي في إطار الاهتمام الكبير لوزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري الذي يعتبر أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد القومي.

وأشار الوزير، إلى ضرورة دفع خطة تطوير الشركة المتعلقة بعمليات نقل الأفراد أو البضائع بما يعود إيجابياً على الاقتصاد القومي، وكذلك الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية للعبارتين، والذي يحقق بدوره توفير أعلى معدلات الأمان.

وشدد الوزير على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل النهوض والارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري بين موانئ جمهورية العربية والمملكة العربية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لراحة وسلامة الركاب.

ترشيحات:

توقعات النشاط التجاري لمصر ترتفع لأعلى مستوى في عام ونصف

هدوء وتيرة تراجع مؤشر مديري المشتريات بمصر خلال أغسطس

ساويرس ينتظر اللائحة التنفيذية لـ"الثروة المعدنية" لدخول مجال التعدين بمصر

تقرير: انخفاض مبيعات السيارات في مصر 6.5% خلال 7 أشهر

مصر تبحث التعاون في مكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي

الحكومة تستعرض ملامح استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
لقاءات مع اللاعبين الجدد والمنضمين للنادي المصري

لقاءات مع اللاعبين الجدد والمنضمين للنادي المصري

مساء dmc - الكابتن رمضان درويش اخطبوط الجودو أحد أهم الآمال المصرية في اولمبياد طوكيو 2020

مساء dmc - الكابتن رمضان درويش اخطبوط الجودو أحد أهم الآمال المصرية في اولمبياد طوكيو 2020

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى السعودية

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى السعودية

توقعات جماهير الشارع المصري لنهائي كأس مصر

توقعات جماهير الشارع المصري لنهائي كأس مصر