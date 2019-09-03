النقل المصرية توقع عقد إدارة عبارتين بين موانئ مصر والسعودية

القاهرة - مباشر: وقع الأمين العام لوزارة النقل المصرية أسامة عبدالقوي، مع رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري، عقد اتفاق إدارة وصيانة العبارتين القاهرة والرياض.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن العقد يهدف إلى إدارة وتشغيل العبارتين القاهرة والرياض لمدة 5 سنوات مع تنفيذ أعمال الصيانة والعمرات والمحافظة على سلامة التشغيل والصيانة.

وذكر وزير النقل كامل الوزير، أن التوقيع يأتي في إطار الاهتمام الكبير لوزارة النقل بتطوير قطاع النقل البحري الذي يعتبر أحد أهم القطاعات المتعلقة بالاقتصاد القومي.

وأشار الوزير، إلى ضرورة دفع خطة تطوير الشركة المتعلقة بعمليات نقل الأفراد أو البضائع بما يعود إيجابياً على الاقتصاد القومي، وكذلك الاهتمام بإجراء عمليات الصيانة الدورية للعبارتين، والذي يحقق بدوره توفير أعلى معدلات الأمان.

وشدد الوزير على اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل النهوض والارتقاء بمستوى خدمات النقل البحري بين موانئ جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة لراحة وسلامة الركاب.

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