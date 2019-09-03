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"تداول":8 صفقات خاصة على 3 أسهم قيمتها 21 مليون ريال

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 8 صفقات خاصة على مجموعة من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليون ريال، من خلال 799.6 ألف سهم.

وكانت أكبر الصفقات في القيم، على سهم "الرياض"، بقيمة تداول بلغت 5.17 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 24.52 ريال.

أما أقل الصفقات في القيم، فكانت لسهم "التصنيع"، التي بلغت قيمتها 1.1 مليون ريال، وتم تنفيذها عند سعر 13.54 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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