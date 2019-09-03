السعودية.. إطلاق أول مشروع لتحويل النفايات الصلبة لطاقة خلال 2023

الرياض – مباشر: قالت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، إنها تعتزم إطلاق مشروع أول محطة لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة خلال عام 2023.

وأضافت الشركة، وفقاً لـ"الاقتصادية"، أن ذلك يأتي ضمن مساعيها لتحقيق هدف المملكة المتمثل في تطوير مرافق جديدة لتحويل النفايات إلى طاقة وفقاً لرؤية السعودية 2030، إلى جانب توليد الطاقة الكهربائية وتنويع مصادر إنتاجها.

ولفتت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إلى ضرورة تحديد أسعار التعرفة والمخططات اللازمة للحصول على التمويل المناسب للمشروع.

وأكدت، أن هذا المشروع سيوفر فرصاً استثمارية كبيرة للشركات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا النظيفة وإدارة النفايات.

وأُنشئت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في عام 2017، وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وتعمل الشركة على تطوير وتشغيل العديد من النشاطات في مجال التدوير، لتصبح رائدة وطنياً في مجال التدوير وصنع العديد من الفرص في القطاع الخاص محققةً بذلك أهداف رؤية 2030.

ووقع المركز الوطني لإدارة النفايات وأمانة منطقة الرياض والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، في يوليو/ تموز الماضي، مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض.

وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إن المذكرة تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035؛ أبرزها إعادة تدوير 81 بالمائة من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، والذي يبلغ 3.4 مليون طن سنوياً، إلى جانب إعادة تدوير47 بالمائة من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ نحو 5 ملايين طن سنوياً.

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