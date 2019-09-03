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خسائر نايمكس الأمريكي تتجاوز 1% مع ترقب بيانات المخزونات

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خسائر نايمكس الأمريكي تتجاوز 1% مع ترقب بيانات المخزونات خسائر نايمكس الأمريكي تتجاوز 1% مع ترقب بيانات المخزونات

مباشر: تراجعت النفط خلال تعاملا اليوم الثلاثاء، مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وكذلك انتظار إعلان بيانات المخزونات الأولية من الخام.

وتأثرت أسعار الذهب الأسود سلباً من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث يترقب المستثمرون جولة المحادثات التي من المفترض عقدها هذا الشهر.

ويتخوف المستثمرون من التوترات التجارية كونها تدفع النمو الاقتصادي العالمي لمزيد من التباطؤ وهو ما يلقي بظلاله السلبية على الطلب على الخام.

وكشفت بيانات بالأمس أن إنتاج النفطي ارتفع إلى 11.294 مليون برميل يومياً، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى الذي تعهدت به موسكو بمقتضى اتفاقية خفض مستويات الإنتاج مع أوبك ومنتجي الخام من غير الأعضاء.

ومن المقرر تأجيل الإفصاح عن بيانات مخزونات النفط الأمريكية لمدة يوم واحد بسبب عطلة يوم العمال ليصبح من المقرر إعلان البيانات الأولية غداً الأربعاء على أن تصدر الأرقام الرسمية يوم الخميس.

وبحلول الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 54.49 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 58.14 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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