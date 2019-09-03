بروفايل.. الرئيس الجديد لعملاق النفط السعودي "أرامكو" يقودها للطرح

الرياض- مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعيين ياسر عثمان الرميان بمنصب رئيس مجلس إدارة شركة (أرامكو) عملاق النفط، وأكبر شركة منتجة للنفط بالعالم، ليحل محل وزير الطاقة خالد الفالح، وذلك في ظل استعداد شركة النفط الوطنية العملاقة لطرح عام أولي، ليقودها الرميان صاحب الخبرة الطويلة في إدارة الاستثمارات من واقع رئاسته لصندوق الاستثمارات العامة.

ويمتلك المسؤول السعودي الجديد في أكبر شركة نفط في العالم سجلًا حافلًا في العمل الحكومي والخاص، تدور غالبية محطاته حول المناصب الإدارية القيادية في المجموعات المالية والبنوك بجانب مناصب حكومية رفيعة.

ولد الرميان في عام 1970، حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل السعودية، وتخرّج من برنامج الإدارة العامة في "كلية هارفارد للأعمال" بالولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ الرميان حياته العملية مديرًا للوساطة الدولية في البنك السعودي الهولندي بين 1999 و2004، ثم رئيس قوائم الأوراق المالية في هيئة السوق المالية بين 2004 و2007، وفي العام 2008 عُين رئيسًا تنفيذيًا في شركة الخليج للاستثمار، وبين 2008 و2010 تولى إدارة تمويل الشركات في هيئة السوق المالية، ثم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في السعودي الفرنسي كابيتال بين 2011 و2015.

وشغل الرميان عضوية مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول"منذ 2014 وحتى 2015، كما عمل مشرفًا على "صندوق الاستثمارات العامة" بالمملكة منذ العام 2016، وشغل العديد من المناصب الهامة من بينها رئاسة مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار السعودي، ومستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، منذ العام 2016.

عمل مستشارًا بالديوان الملكي بالرياض بين عامي 2015 و2016، وعضوًا في مجلس إدارة شركة أرامكو.

وتولى الرميان منصبه الجديد الذي عمل قريبًا منه في الفترة الماضية، إذ إنه عضو في مجلس إدارة "أرامكو"، قادمًا من رئاسة صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة.

وفي شهر مايو/ أيار من عام 2016 صدر أمر ملكي بتعيينه مستشارًا في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ثم وافق مجلس الوزراء على تعيينه عضوًا في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، وفي عام 2017 تولى منصب المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة.

ويعد التغيير الجديد في إدارة "أرامكو" يتزامن مع إنشاء وزارة جديدة للصناعة بعد أن كان القطاع مدمجًا بوزارة الطاقة التي يتولى حقيبتها الوزير خالد الفالح، الذي تم إعفاؤه أيضًا من منصبه في رئاسة "أرامكو" ليحل الرميان محله.

ويشغل الرميان منصب عضو مجلس الإدارة والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة؛ الذي يدير استثمارات المملكة المليارية داخل وخارج البلاد.

ولم يكن الرميان بعيدًا عن المناصب القيادية بشركة أرامكو؛ حيث شغل عضوية مجلس إدارتها، وكان عضوًا في مجموعة سوفت بنك وشركة أوبر تكنوجيز وعضوًا في مجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي، وفي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وشارك الرميان أيضًا في العديد من المؤتمرات والمنتديات ومن بينها منتدى بلومبرج 2017، ومبادرة مستقبل الاستثمار خلال العامي 2017 و 2018 على التوالي.

ولم تقتصر نشاطات ياسر الرميان على السوق السعودي فحسب، بل يشغل أيضا منصب مدير في كل من شركة "ادبتيو آ دي للاستثمارات إس بي سي Adeptio AD Investments SPC Ltd" وشركة " ادبتيو آ دي القابضة إس بي سي" في مركز دبي المالي العالمي "DIFC" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلق وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على قرار تعيين ياسر الرميان رئيسا لشركة أرامكو.

وقال الفالح في تغريدة على تويتر: "أهنئ أخي ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية".

وأضاف أن "تلك الخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، متمنيا له كل التوفيق والنجاح".

وتستعد أرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، لطرح أولي لما يصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2020-2021. وبيع حصة في أرامكو حجر زاوية لخطة "رؤية 2030" الرامية لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وصدر أمر ملكي، يوم الجمعة الماضي، بإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر فصلها عن الطاقة، وتعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزيراً لها.

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