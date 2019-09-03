مسح..تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية يرتفع 11.6% بالربع الثاني

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: سجل حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة العربية السعودية نموا بنهاية الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لإحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة المقد العربي السعودي- ساما، ارتفع إجمالي حجم التسهيلات بنسبة 11.63 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 11.77 مليار ريال.

ووصل إجمالي التسهيلات المقدمة من جانب القطاع المصرفي وشركات التمويل إلى 113.03 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2019، مقارنة بـ 101.26 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، انخفض حجم التمويل المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة بما يعادل 0.13 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بقيمته بنهاية الربع الأول والبالغ 113.17 مليار ريال.

وبلغت قيمة التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمملكة خلال النصف الأول من العام الجاري 4.51 مليار ريال، علما بأنها كانت تبلغ 108.52 مليار ريال بنهاية عام 2018.

%73 للمنشآت المتوسطة

وذهب أغلب التسهيلات المقدمة إلى المنشآت المتوسطة – يكون حجم إيراداتها من 40 لـ 200 مليون ريال أو عدد موظفيها من 50 لـ 249 موظفا – بواقع 73.1 بالمائة من إجمالي حجم التسهيلات.

واستحوذت المنشآت المتوسطة على تمويل من القطاع المصرفي والشركات بالربع الثاني من عام 2019 بقيمة 82.64 مليار ريال، مقارنة بـ 72.47 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2018، بزيادة 14.03 بالمائة، علما بأنها حصلت على تمويل بواقع 4.55 مليار ريال بالنصف الأول من العام الجاري.

ووصل حجم التسهيلات للمنشآت الصغيرة – يكون حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال أو عدد موظفيها من 6 إلى 49 موظفا - بالمملكة إلى 26.71 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 23.73 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من 2018.

ووصل إجمالي تمويل المنشآت متناهية الصغر – إيرادتها تصل لـ 3 ملايين ريال أو عدد موظفيها من 1 إلى 5 موظفين - لـ 3.68 مليار ريال بنهاية الربع الثاني لعام 2019، مقابل 5.06 مليار ريال بالفترة المقارنة من العام الماضي.

تمويل القطاع المصرفي

وشهد التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ارتفاعا بالربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي بنسبة 12.35 بالمائة، أو ما يعادل 11.56 مليار ريال، وفقا لحسابات "مباشر".

وبلغت قيمة التمويل المقدم من المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 105.16 مليار ريال، ارتفاعا من 93.6 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2018.

وزاد التمويل 4.36 بالمائة بالنصف الأول من العام الجاري؛ مقارنة بقيمته البالغة 100.76 مليار ريال بنهاية العام الماضي، ليبلغ 4.39 مليار ريال، علما بأنه كان يبلغ 105.02 مليار ريال بالربع الأول من 2019.

تمويل الشركات

وزاد تمويل الشركات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالسعودية 2.8 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام 2019 على أساس سنوي؛ إلى 7.78 مليار ريال، مقابل 7.66 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وكان تمويل المنشآت المتوسطة وصل إلى 3.2 مليار ريال، والمنشآت الصغيرة 3.6 مليار ريال، والمنشآت متناهية الصغر 1.07 مليار ريال.

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