استقرار نيكي الياباني بالختام مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: استقر مؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب التطورات التجارية وبالتزامن مع ضعف الين.

ويأتي أداء البورصة اليابانية بعد تطبيق جولة جديدة من التعريفات بين أكبر اقتصادين حول العالم في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وإن كانت الصين تخطو خطوات حذرة.

كما ينظر المستثمرون باهتمام إلى البريكست، حيث شهدت الأسواق اضطرابات على خلفية قرب احتمال خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية بالإضافة لترقب تصويت هام في البرلمان في وقت لاحق من اليوم.

وبنهاية الجلسة، استقر مؤشر نيكي الياباني عند مستوى 20625.2 نقطة.

وارتفع 146 سهماً في مؤشر نيكي مقابل تراجع 71 سهماً بنهاية الجلسة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، فارتفع بنسبة 0.4 بالمائة ليغلق عند 1510.8 نقطة.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني بأكثر من 0.1 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 106.09 ين.