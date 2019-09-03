أخبار عاجلة

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً -
إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الذهب يرتفع عالمياً ويربح 10 دولارات

Google+ Print
الذهب يرتفع عالمياً ويربح 10 دولارات الذهب يرتفع عالمياً ويربح 10 دولارات

مباشر: صعدت الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح المعدن أكثر من 10 دولارات مع ترقب التطورات التجارية، ورغم قوة الدولار الأمريكي.

وتأتي مكاسب المعدن الأصفر بالتزامن مع عدم اليقين التجاري، حيث دخلت تعريفات متبادلة جديدة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ يوم الأحد رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد صرح بأن المحادثات التجارية لا تزال قائمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وجاء الاتجاه الصعودي على الرغم من قوة الدولار الأمريكي والذي يقف عند مستويات لم يشهدها منذ منتصف عام 2017.

وبحلول الساعة 7:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.40 دولار ليصل إلى 1539.80 دولار للأوقية.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.1 بالمائة أو ما يعادل 1.83 دولار في تمام الساعة 8:09 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1531.12 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 99.29، ليكون عند أعلى مستوى في أكثر من عامين.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ترامب يدعو قطر للتوقف "فورا" عن تمويل الإرهاب

مساء dmc - ترامب يدعو قطر للتوقف "فورا" عن تمويل الإرهاب

مكرم محمد أحمد: إليزابيث وارن من أكثر الشخصيات المرشحة لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة

مكرم محمد أحمد: إليزابيث وارن من أكثر الشخصيات المرشحة لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة

ترامب: على الصين عقد صفقة تجارية قبل انتخابات 2020

ترامب: على الصين عقد صفقة تجارية قبل انتخابات 2020

الأخبار - تواصل مبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية لتوفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة

الأخبار - تواصل مبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية لتوفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة