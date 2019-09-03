القطاعات الكبرى تهبط بالمؤشر السعودي 0.23% في المستهل

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أداء سلبيا، في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، ليعاود خسائره، في ظل هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى، وارتفع السوق الموازي "نمو" بشكل هامشي.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.23 بالمائة بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، فاقداً نحو 18 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7,953.03 نقطة.

وفي المقابل، سجل مؤشر السوق الموازي "نمو" ارتفاعاً نسبته 0.01 بالمائة، في هذه الأثناء، بمكاسب بلغت 0.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,906.35 نقطة.

وبلغت كمية التداول، حتى هذه اللحظات 22.79 مليون سهم، قيمتها 509.38 مليون ريال من خلال نحو 20 ألف صفقة.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات بـ"تداول"، بصدارة قطاع النقل الذي هبط 0.87 بالمائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.43 بالمائة، وبلغت خسائر المواد الأساسية والاتصالات 0.11 و0.03 بالمائة على التوالي.

واقتصرت المكاسب على 9 قطاعات، تصدرها "المرافق العامة"، بارتفاع نسبته 0.91 بالمائة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.82 بالمائة.

وتصدر "اللجين" خسائر الأسهم بالسوق الرسمي، بعد تراجعه 2.2 بالمائة، وجاء "الأهلية للتأمين" في صدارة الأسهم الرابحة بارتفاع نسبته 4.89 بالمائة.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، جاء "التطويرية الغذائية" وحيداً باللون الأخضر بارتفاع نسبته 0.63 بالمائة، ليصعد بالمؤشر، ولم يشهد السوق أية تراجعات.

ونجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي في إنهاء تعاملات أمس الاثنين، داخل المنطقة الخضراء، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات، بقيادة القطاعات الكبرى.

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