الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تطورات البريكست

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب التطورات السياسية المتعلقة بالبريكست.

وتأثرت الأسواق المالية في أوروبا سلباً من حالة عدم اليقين السياسي في بريطانيا، وبالتزامن مع تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستوى هو الأدنى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ويترقب المستثمرون تصويتاً هاماً في مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق من اليوم كما أن مسؤولين حكوميين ذكروا أمس الإثنين أن رئيس الوزراء سيدعو إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول إذا نجح بعض المشرعين في تمرير قانون لمنع البريكست بدون اتفاق.

وصرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالأمس بأن فرص التوصل لاتفاق بشأن عملية الخروج تتزايد.

كما أن ترقب الأوضاع التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم لا تزال تحظى باهتمام بعد انطلاق جولة جديدة من التعريفات يوم الأحد الماضي.

وجاءت كافة القطاعات داخل النطاق الأحمر في بداية الجلسة مع خسائر بنحو 0.6 بالمائة في أسهم شركات السفر والترفية.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وكذلك نشاط البناء البريطاني وذلك بالإضافة إلى أسعار المنتجين في منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.5 بالمائة ليهبط إلى 378.9 نقطة فيما استقر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني عند مستوى 7282.4 نقطة.

بينما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 11886.7 نقطة كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 5465.5 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.0939 دولار.