شركة أبحاث توصي بالانتظار والمراقبة للسوق السعودي بعد الانضمام لـ"إم.إس.سي.آي"

الرياض – مباشر: قالت الراجحي المالية، إن إدراج سوق الأسهم السعودية- تداول ضمن مؤشر "إم إس سي آي" – مورجان ستانلي سابقا- كان ناجحاً.

وتم تنفيذ ترقية السوق السعودي في مؤشر "إم إس سي آي" على مرحلتين في مايو/ أيار وأغسطس/ آب 2019، ليصل وزنه النسبي بمؤشر الأسواق الناشئة إلى 2.83 بالمائة، والذي تقدر حجم أصوله بـ1.8 تريليون دولار.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير لها اطلع "مباشر" على نسخه منه، أنه تم تضمين 31 شركة في المرحلة الثانية والنهائية من الترقية بمؤشر "إم إس سي آي".

وأشارت الراجحي، إلى أن ملكية الأجانب بالسوق السعودي ارتفعت بنهاية الشهر الماضي بما يعادل 70 مليار ريال؛ منذ الإعلان عن قرار الترقية بالمؤشر في يونيو/ حزيران 2018.

وتوقعت شركة الأبحاث، أن يكون هناك تصحيحا تدريجيا بالسوق السعودي بعد عملية الترقية في "إم إس سي آي"، مبينة أن جميع الأسواق الناشئة التي تم إدراجها بالمؤشر بعد الإدراج حدث بها انخفاضا، وبالتالي فمن المحتمل أن يكون الأمر نفسه بالنسبة لـ"تداول".

وأشارت الراجحي المالية، إلى انخفاض بورصتي دبي وأبو ظبي بنسبة 23 بالمائة و14 بالمائة على التوالي بعد إدراجها في المؤشر.

وأوصت شركة الأبحاث، باتباع نهج الانتظار والمراقبة على المدى القريب، لأنها تعتقد أن الزخم سيظل سالبا حتى مستويات 7500 نقطة.

ولفتت الراجحي، إلى أن هناك عدة تحديات للمؤشر السعودي بالفترة المقبلة؛ أبرزها مخاوف الحرب التجارية العالمية التي ستبقي أسعار النفط في وضع متذبذب، واتجاهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة، فضلا عن إدراج أسواق أخرى بالمؤشر والذي يمكن أن يخفض الأوزان السعودية بشكل طفيف.

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