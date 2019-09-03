تقرير: بسوق السندات بالسعودية يرتفع 29% في النصف الأول

الرياض- مباشر: كشف تقرير لشركة Debtwire Par، المتخصصة في التحليلات المرتبطة بأسواق الديون العالمية، أن حجم السندات في السعودية ارتفع إلى 25.6 مليار دولار أمريكي، خلال النصف الأول من العام 2019، بارتفاع قدره 29 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة بحسب تقرير تلقاه "مباشر" أن الارتفاع في حجم السندات جاء من 8 صفقات في نهاية النصف الأول من العام 2019، مشيرا الى ان النسبة الأكبر كانت من حجم هذه السندات خلال الربع الثاني، حيث تم تسجيل 70 بالمائة من حجم السندات خلال تلك الفترة.

وكان ذلك نتيجة لصفقات بارزة مثل 3.1 و7.5 مليار دولار من السندات الصادرة من السعودية.

وتابع التقرير أن سوق القروض في المملكة انخفض في النصف الأول من العام 2019 بشكل ملحوظ مقارنةً مع النصف الأول من العام 2018، حيث بلغ حجمه حوالي 9.8 مليار دولار أمريكي من 13 صفقة.

وعلى الرغم من تضاعف عدد الصفقات بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018، فقد شكلت الأحجام انخفاضاً بنسبة 53 بالمائة على أساس سنوي مقارنةً بالنصف الأول من العام 2018.

ويعكس هذا الانخفاض بطء الإصدار الإجمالي في المنطقة، وأن المناطق المحيطة قد حصلت على حصة أكبر في السوق.

وشهد النشاط التجاري في المملكة تباطؤاً بسبب تأجيل صفقة أرامكو المرتقبة الى العام 2021.

أما من حيث نشاط إعادة تمويل القروض في المملكة فقد بلغ في النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 3.7 مليار دولار، وفقاً لشركة "ديبت واير"، ما يمثل انخفاضاً كبيراً بنسبة 80 بالمائةمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وتم نقل بعض الإصدارات إلى المزيد من المشاريع العقارية، حيث بدأت نتائج خطط الإصلاح الاقتصادي الحكومي لزيادة التمويل بحلول العام 2030 بالظهور.

وعلى الرغم من الهوامش المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط التي تقدمها جهات الإقراض الكبرى، فإن ترتيبات الإقراض المنخفضة الحصرية مع الحكومة قد أبطأت نمو البنوك متوسطة الحجم وبدأت في تقليص التمويل من المصرفيين الأوروبيين.

و بلغ إجمالي حجم تمويل نشاط النصف الأول من العام 2019 ما قيمته 600 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 100 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وسيطرت الصناديق السيادية على إجمالي الإصدارات في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغ إجمالي قيمتها حوالي 5.65 مليار دولار أمريكي أو 58 بالمائة من حجم التداول.

وسيطر إصدار السندات على نسبة 100 بالمائة من الأموال المكتسبة في النصف الأول من العام 2019، وبلغ مجموع إصدارات عمليات الاندماج والاستحواذ نحو 12 مليار دولار أمريكي والتي تمثل نسبة 47 بالمائة، أي بزيادة 100 بالمائة تقريباً بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تم تسجيل نشاط ضئيل للغاية في المملكة خلال النصف الأول من العام 2018.

وسيطرت الشركات على الإصدار الكلي في النصف الأول من العام 2019، حيث بلغ إجمالي حجمها 11,6 مليار دولار أمريكي أو 55 بالمائة من حجم التداول.

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