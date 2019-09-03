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قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" باتجاه السعودية

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قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" باتجاه السعودية قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية "مسيّرة" باتجاه السعودية

الرياض ـ مباشر: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه .

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، في بيان اطلع عليه "مباشر"، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأشار إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وبيّن العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في وقت سابق بأن قوات التحالف دمرت موقعاً عسكرياً للميليشيا الحوثية في "ذمار" عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية.

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