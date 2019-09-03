الحريري يعلن حالة طوارئ اقتصادية في لبنان

مباشر: أعلن رئیس الوزراء اللبناني سعد الحریري، الیوم الاثنین، عن حالة طوارئ اقتصادیة في البلاد.

وقال الحریري في ختام الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا: "قررنا إعلان حالة طوارئ اقتصادیة ولدینا فرصة ستة أشھر بعد تصنیف لبنان وعلینا اتخاذ إجراءات كي لا تكون نھایتنا مثل دول أخرى".

وكانت وكالة (فیتش) للتصنیف الائتماني خفضت تصنیف لبنان أواخر الشھر الماضي إلى (CCC).

من جانبه، أكد رئیس الجمھوریة میشال عون، أن دقة الظروف الاقتصادیة والمالیة التي یمر بھا لبنان تتطلب التعالي عن الخلافات السیاسیة والشخصیة.

وشدد عون خلال افتتاح الاجتماع على أن "عملیة اعادة بناء الثقة بمؤسساتنا وبأدائنا تبقى الحجر الأساس للنھوض ببلدنا".

وأضاف الرئيس اللبناني: "علینا أن نبادر إلى توحید جھودنا في سبیل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادیة التي باتت تخنق حتى أحلام شعبنا وآماله".

كان الدین العام في لبنان تخطى 85 ملیار دولار في ظل وعود حكومیة بإجراء إصلاحات اقتصادیة والحد من الھدر والفساد.

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