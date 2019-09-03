أرباح "التطويرية الغذائية" تهبط 17% بالربع الثاني من 2019

الرياض ـ مباشر: تراجعت أرباح شركة الأعمال التطويرية الغذائية، بنسبة 16.57 بالمائة، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح نحو 54 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح إلى 2.24 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 2.69 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، المدرجة بالسوق الموازي، أن تراجع صافي الأرباح بالربع الثاني، يعود بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية نتيجة ارتفاع الرسوم والمصاريف الحكومية.

وعلى مستوى النصف الأول، كشفت بيانات الشركة، تراجع صافي الأرباح إلى 3.7 مليون ريال، خلال الستة أشهر الأولى من 2019، مقابل 4.03 مليون ريال، لنفس الفترة من 2018، بتراجع نسبته 8.13 بالمائة.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019، إلى حوالي 1.46 مليون ريال، مقابل 1.34 مليون ريال للربع الأول من 2018، بارتفاع نسبته 8.83 بالمائة.

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