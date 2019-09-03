العراق تستأنف تصدير نفط الكركوك إلى الأردن

جى بي سي نيوز :- بدأت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، تحميل شاحنات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن، حسب الاتفاق على تصدير كمية تصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا.

ووفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد،"بدأت عمليات تحميل شاحنات النفط الخام كركوك الواصل إلى بيجي، حسب الاتفاق المبرم بين وزارتي النفط العراقية والطاقة الاردنية، على استئناف تصدير النفط العراقي إلى الأردن عبر الشاحنات.

وأضاف "جهاد" أن الاتفاق على تصدير 10 آلاف برميل يوميا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل هذا الكميات بالشاحنات من بيجي إلى الأراضي الأردنية.

ولفت جهاد إلى أن "هذا الاتفاق كان سابقًا معمولًا به، وتوقف بسبب الحرب على الإرهاب، وبعد استتباب الأمن تم الاتفاق على استئناف الصادرات النفطية العراقية".