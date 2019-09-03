استقالة رئيس مجلس إدارة "الوطنية للتعليم".. وخالد الخضير يتولى المنصب

الرياض ـ مباشر: وافق مجلس إدارة، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، أمس الاثنين، على استقالة رئيس مجلس الإدارة، محمد بن إبراهيم الخضير، من منصبه، وعضوية المجلس، ولجنة الترشيحات والمكافآت، لظروفه الخاصة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الاستقالة سوف تسري اعتباراً من تاريخ الموافقة.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة قرر تعيين إبراهيم بن عبدالرحمن الدرع، عضواً بمجلس الإدارة في المكان الشاغر لاستكمال باقي الدورة الحالية للمجلس.

وقرر مجلس إدارة الشركة تعيين خالد بن محمد بن إبراهيم الخضير رئيساً لمجلس الإدارة، وإبراهيم بن عبد الرحمن الدرع نائباً للرئيس، وتم إلغاء منصب العضو المنتدب.

وبينت الشركة أن إبراهيم الدرع انضم لمدارس التربية النموذجية في عام 1997، مديراً لإحدى المراحل التعليمية، واستمر بعمله حتى عام 2001م، ثم أصبح نائباً لمدير عام المدارس، ثم نائباً للرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم منذ عام 2008م.

وعمل الدرع قبل انضمامه لمدارس التربية النموذجية في مجال التربية والتعليم معلماً ووكيلاً ومشرفاً تربوياً ومساعداً لمدير الإشراف التربوي بشرق الرياض ومديراً للعديد من المدارس الحكومية والأهلية.

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