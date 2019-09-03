قوات التحالف: تنسيق مسبق مع الأمم المتحدة لنقاط عدم الاستهداف

الرياض ـ مباشر: أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأن قوات التحالف دمرت موقعاً عسكرياً للمليشيا الحوثية في "ذمار" عبارة عن مخازن للطائرات بدون طيار وصواريخ دفاع جوي معادية.

وأضاف العقيد الركن تركي المالكي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قيادة قوات التحالف اتخذت التدابير اللازمة كافة، حيال عملية الاستهداف كونها غير موجودة على قائمة عدم الاستهداف، المتفق عليها مسبقا مع الأمم المتحدة.

وأشار المالكي إلى أن هناك تنسيقا مسبقا مع الأمم المتحدة للمناطق المحظورة ونقاط عدم الاستهداف.

وحول ادعاءات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بشأن الموقع المدمر الذي حاولت المليشيا الترويج عن أنه سجن للأسرى, أوضح العقيد المالكي أنه لا يوجد لدى القيادة المشتركة أي سجن في هذه المنطقة وفقاً للتنسيق المسبق مع الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في الداخل اليمني.

وتابع: "لدى قيادة القوات المشتركة للتحالف نظام جغرافي لمتابعة نقاط عدم الاستهداف في اليمن وهو التعريف المكاني".

وحول ما ذكرته بعض التقارير من خلال الصليب الأحمر من الممثل المقيم في اليمن أنها قامت بزيارة الموقع وبه العديد من السجناء, أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أنه لم يتم إبلاغ قيادة القوات المشتركة للآلية المشتركة مع المنظمات العاملة في الداخل اليمني عن هذا الموقع، محملاً الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة باتخاذ هذا الموقع كموقع إخفاء قسري للمواطنين اليمنيين.

وأضاف أنه لم يتم إبلاغ التحالف في هذا الجانب ولم يتم استلام أي مستندات من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الشأن، مؤكداً التزام التحالف بتطبيق اتفاقية جنيف الأولى الثانية والثالثة والرابعة, والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتطبيق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات في قواعد الاشتباك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف في اليمن تعمل على تحقيق الأهداف الرئيسية من إنشاء هذا التحالف المتمثلة في إعادة الشرعية في اليمن وإنهاء الانقلاب الحوثي والقضاء على المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن" يحقق الأهداف بشكل جيد، وبالتالي فإن كل ما يشيعه الإعلام الحوثي والإيراني وبعض وسائل الإعلام من انتصارات وهمية ليست حقيقية، مستشهداً بما حقق على أرض الميدان من مواقف تؤكد سيطرة التحالف على الموقف العملياتي ونجاح الجيش الوطني اليمني في السيطرة وتأمين المناطق المحررة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن الانتهاكات الحوثية للقانون الدولي والانساني ومحاولات استهداف البنية التحتية للمدنيين وخاصة المطارات خلال الفترة الماضية لاتزال مستمرة وبشكل ممنهج مشيرًا إلى إسقاط 14 طائرة بدون طيار.

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