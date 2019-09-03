تعلن شركة أسمنت نجران عن تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، وتشكيل اللجان المنبثقة

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت نجران المنعقد يوم الأربعاء 16 شوال 1440هـ الموافق 19 يونيو 2019م والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة التي بدأت أعمالها من تاريخ 9 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 8 أغسطس 2022م تعلن شركة أسمنت نجران أن مجلس إدارتها الجديد قرر بتاريخ 02 سبتمبر 2019م مايلي:

أولاً: تعيين المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان أبالعلا – رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)

ثانياً: تعيين الأستاذ/ صلاح بن ياسين بن خليل علاف – نائباً لرئيس مجلس الإدارة (مستقل)

ثالثاً: تعيين الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي _ عضواً منتدباً (تنفيذي)

رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الآتية أسمائهم:

1) الأستاذ/ عبدالله بن سالم بن وسيمر الوسيمر – رئيساً (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)

2) الأستاذ/ وليد بن أحمد بن محمد بامعروف – عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل)

3)الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي – عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل)

خامساً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء الآتية أسمائهم:

1) الأستاذ/ صلاح بن ياسين بن خليل علاف – رئيساً (عضو مجلس إدارة مستقل)

2) الأستاذ/ وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى – عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل)

3) الأستاذ/ علي بن حسين بن برمان اليامي – عضواً (عضو مجلس إدارة مستقل)

4) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدريبي – عضواً (عضو مجلس إدارة تنفيذي)

5) الأستاذ/ محمد بن طلال بن بشير النوري – عضواً (من خارج المجلس)

كما تم تعيين أمين سر لمجلس الادارة.

وتجدر الإشارة أنه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 19 يونيو 2019م تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة التي تبدأ من تاريخ 9 أغسطس 2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 08 أغسطس 2022م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، وأسمائهم كالتالي:

1) الاستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف - رئيساً

2) الاستاذ/ وليد بن عبدالرحمن الموسى - عضواً

3) الاستاذ/ عبدالإله بن ناصر الحروره - عضواً (من خارج المجلس)

4) الاستاذ/ نبيه بن فخري الجهني - عضواً (من خارج المجلس)