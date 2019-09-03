أخبار عاجلة

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً -
إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
البند الأول : بلغ صافي الإيرادات للربع الثاني لعام 2019م (39،937،208 ريال) مقارنة بالربع المماثل في العام السابق (31،161،541 ريال) بارتفاع بنسبة (28.16 %) عن فترة المقارنة في العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة النصف الأول 2019م (30-06-2019م) مبلغ 3،700،312 ريال مقارنةً بمبلغ 4،027،655 ريال في النصف المقارن 2018م (6 شهور الأولي حتى 30/06/2018م) بنقص مبلغ 327،343 ريال وبنسبة 8.13 %

- البند الثاني : إجمالي حقوق المساهمين ( لا توجد حقوق أقلية ) بتاريخ:30/06/2019م مبلغ (33،991،122 ريال) وذلك مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق بتاريخ: 30/06/2018م مبلغ (30،290،810 ريال) بارتفاع بنسبة (12.21 %) عن الفترة المقارنة.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الحالي 1.79 ريال للسهم مقابل 2.15 ريال للسهم خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك بإنخفاض قدره 16.57 %.وذلك بسبب زيادة المصروفات العمومية والإدارية بسبب إرتفاع الرسوم والمصاريف الحكومية.

بلغت ربحية السهم للفترة الحالية النصف الأول 2019م (30-06-2019م) مبلغ 2.96 ريال مقارنةً بمبلغ 3.22 ريال في النصف المقارن من العام السابق 2018م (6 شهور الأولي حتى 30/06/2018م) بإنخفاض قدره 8.07 %.وذلك بسبب زيادة المصروفات العمومية والإدارية بسبب إرتفاع الرسوم والمصاريف الحكومية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً

إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م

إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا

مكاسب قوية للذهب وبيانات سلبية محور الأسواق العالمية اليوم

مكاسب قوية للذهب وبيانات سلبية محور الأسواق العالمية اليوم