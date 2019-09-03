اعلان شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

البند الأول : بلغ صافي الإيرادات للربع الثاني لعام 2019م (39،937،208 ريال) مقارنة بالربع المماثل في العام السابق (31،161،541 ريال) بارتفاع بنسبة (28.16 %) عن فترة المقارنة في العام السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة النصف الأول 2019م (30-06-2019م) مبلغ 3،700،312 ريال مقارنةً بمبلغ 4،027،655 ريال في النصف المقارن 2018م (6 شهور الأولي حتى 30/06/2018م) بنقص مبلغ 327،343 ريال وبنسبة 8.13 %

- البند الثاني : إجمالي حقوق المساهمين ( لا توجد حقوق أقلية ) بتاريخ:30/06/2019م مبلغ (33،991،122 ريال) وذلك مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق بتاريخ: 30/06/2018م مبلغ (30،290،810 ريال) بارتفاع بنسبة (12.21 %) عن الفترة المقارنة.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الحالي 1.79 ريال للسهم مقابل 2.15 ريال للسهم خلال الربع المماثل من العام السابق، وذلك بإنخفاض قدره 16.57 %.وذلك بسبب زيادة المصروفات العمومية والإدارية بسبب إرتفاع الرسوم والمصاريف الحكومية.

بلغت ربحية السهم للفترة الحالية النصف الأول 2019م (30-06-2019م) مبلغ 2.96 ريال مقارنةً بمبلغ 3.22 ريال في النصف المقارن من العام السابق 2018م (6 شهور الأولي حتى 30/06/2018م) بإنخفاض قدره 8.07 %.وذلك بسبب زيادة المصروفات العمومية والإدارية بسبب إرتفاع الرسوم والمصاريف الحكومية.