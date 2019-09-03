أخبار عاجلة

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً -
إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

التحالف يعلن إسقاط "درون حوثية" أطلقت نحو السعودية

Google+ Print
التحالف يعلن إسقاط "درون حوثية" أطلقت نحو السعودية التحالف يعلن إسقاط "درون حوثية" أطلقت نحو السعودية

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "محاولات الميليشيات الحوثية إطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل"، مؤكدا أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك حسب وكالة الأنباء "واس".

واعتبر المالكي أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرا من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها".

كما رأى أن "ما تقوم به الميليشيات من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين"، مؤكدا "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك الميليشيات لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى السعودية

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يصل إلى السعودية

السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر

السعودية تبدأ العمل بالتأشيرة السياحية في 27 سبتمبر

وزير دفاع "أنصار الله" يتوعد السعودية والإمارات بـ"ثمن باهظ" في عمق أراضيهم

وزير دفاع "أنصار الله" يتوعد السعودية والإمارات بـ"ثمن باهظ" في عمق أراضيهم

الاستثمار السعودية تحذر من "الفوركس"

الاستثمار السعودية تحذر من "الفوركس"