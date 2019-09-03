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في أقل من 10 أيام... اتصال جديد من عمران خان بولي العهد السعودي

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في أقل من 10 أيام... اتصال جديد من عمران خان بولي العهد السعودي في أقل من 10 أيام... اتصال جديد من عمران خان بولي العهد السعودي

وبحسب وكالة الأنباء "واس"، "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وكان محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من عمران خان يوم الإثنين 26 أغسطس / آب، بحث، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس الوزراء الباكستاني، وفقا لـ "واس".

وأضافت: "كما أطلع رئيس الوزراء الباكستاني، ولي العهد السعودي على آخر المستجدات في إقليم كشمير".

يأتي اتصال خان، في خضم التوتر الناتج عن قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي للقسم الذي تسيطر عليه في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأعلنت الهندية، في وقت سابق، إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لكشمير، في ظل توتر كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.

كما أعلنت السلطات الهندية في ​كشمير​، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق ​المدارس​ والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين ​نيودلهي​ وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.

يذكر أن حدة التوتر تصاعدت على جانبي الحدود في كشمير، بعد أن نشرت نيودلهي في الإقليم 10 آلاف جندي على الأقل، وفرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية عدة بينها الدعوة إلى تخزين الطعام والوقود، وذلك بسبب معلومات عن تهديدات إرهابية.

وتتهم الهند باكستان بتمويل متشددين مسلحين وكذلك جماعات انفصالية في الجزء الخاضع للهند من كشمير. وتنفي إسلام آباد الاتهامات الهندية وتقول إنها لا تقدم سوى الدعم الدبلوماسي والمعنوي للحركة الانفصالية.

SputnikNews

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