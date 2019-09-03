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قناة يوتيوب هندية تنشر مراجعة لهاتف Galaxy M30s المرتقب

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نشرت قناة يوتيوب هندية مراجعة لهاتف سامسونج (جالاكسي إم30إس) Galaxy M30s المقرر الإعلان عنه في وقت لاحق من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث كشفت عن تفاصيل مواصفات الهاتف.

وكانت شركة سامسونج قد بدأت قبل مدة الترويج للهاتف المرتقب، عن طريق متجر أمازون في الهند، إذ كشفت أن الهاتف سوف يحتوي على بطارية بسعة ضخمة في فئته، تبلغ 6,000 ميلي أمبير/ ساعة.

قناة يوتيوب هندية تنشر مراجعة لهاتف Galaxy M30s المرتقب
قناة يوتيوب هندية تنشر مراجعة لهاتف Galaxy M30s المرتقب
قناة يوتيوب هندية تنشر مراجعة لهاتف Galaxy M30s المرتقب

ونشرت قناة Technical Guruji مراجعة للهاتف المرتقب، وعرضت الكاميرات الخلفية الثلاث التي يأتي بها الهاتف، بالإضافة إلى مستشعر إضافة لدعم ميزة التركيز التلقائي بالليزر، وسوف تستخدم الكاميرات الثلاث مستشعر بدقة 48 ميجابكسل، وهو أفضل من مستشعر هاتف (جالاكسي إم30) الذي تبلغ دقته 13 ميجابكسل.

وذكرت القناة أيضًا أن الهاتف يتضمن معالجًا من نوع Exynos التابع لشركة سامسونج، ولكنها لم تحدد اسم الطراز، ولكن يُرجح أن يكون Exynos 9611.

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يُشار إلى أن سامسونج تعتزم الإعلان عن هاتف (جالاكسي إم30إس) في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، وسوف يُباع عن طريق أمازون الهند.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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