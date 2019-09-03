أخبار عاجلة

تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً -
إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجددا -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
فيسبوك: لن نستخدم تقنية التعرف على الوجوه معك إلا بموافقتك -
المدن الروسية تحيي ذكرى مذبحة بيسلان -
القاهرة تبتكر الحلقة النهائية والاعلان عن الفائز بالمركز الاول -
خالد بيبو : مؤمن زكريا ابن النادي .. والأهلي لا يبيع أبنائه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

أول زيارة خارجية لأمير الكويت بعد تعافيه من الوعكة الصحية (صور)

Google+ Print
أول زيارة خارجية لأمير الكويت بعد تعافيه من الوعكة الصحية (صور) أول زيارة خارجية لأمير الكويت بعد تعافيه من الوعكة الصحية (صور)

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، من المقرر أن يتوجه الشيخ صباح إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول.

وفي هذا الصدد، قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي، ترامب، يوم الجمعة 30 أغسطس / آب، إنه سيستضيف أمير الكويت، يوم 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضافت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي وقضايا مكافحة الإرهاب"، وفقا لـ"رويترز".

وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.

وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الإثنين 26 أغسطس / آب، حيث استقبل ولي العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "الاستقبال جرى في قصر بیان، في مؤشر على أنه رسالة طمأنة للكويتيين على الوضع الصحي لأمير البلاد".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ترامب يدعو قطر للتوقف "فورا" عن تمويل الإرهاب

مساء dmc - ترامب يدعو قطر للتوقف "فورا" عن تمويل الإرهاب

مكرم محمد أحمد: إليزابيث وارن من أكثر الشخصيات المرشحة لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة

مكرم محمد أحمد: إليزابيث وارن من أكثر الشخصيات المرشحة لمواجهة ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة

ترامب: على الصين عقد صفقة تجارية قبل انتخابات 2020

ترامب: على الصين عقد صفقة تجارية قبل انتخابات 2020

ترامب ومرشحة الفيدرالي.. هل يعود العالم لمعيار الذهب؟

ترامب ومرشحة الفيدرالي.. هل يعود العالم لمعيار الذهب؟