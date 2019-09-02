مواقع الكوبونات وأكواد الخصم أحد الخدمات المستحدثة للمتسوقين أون لاين

شهدت المتاجر الإلكترونية رواجًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأصبحت أحد أكبر مميزاتها هي تنافسها في تقديم العروض، والتخفيضات المذهلة طوال العام، سواء عن طريق برامج المكافآت وتجميع نقاط الشراء، لتقديم تخفيضات للعملاء المميزين، أو تخفيضات المواسم المختلفة لتلك المتاجر.

ولكن هل تعلم أنه يمكنك الحصول على كوبونات خصم حصرية، غير معلن عنها بوضوح في المتاجر الإلكترونية؟ انطلقت منذ ما يقرب من 3 سنوات مجموعة من المواقع التي تقدم لك تلك الخدمة المميزة، وهي توفير “كوبونات، وأكواد خصم” لمواقع التسوق العربية والعالمية في الشرق الأوسط.

إليك أشهر مواقع الكوبونات وأكواد الخصم في دول الخليج العربي:

1- موقع أطلب كوبون Otlobcoupon.com:

يعتبر أطلب كوبون هو الموقع الأبرز في توفير الكوبونات، وأكواد الخصم للمتاجر العربية والعالمية، في منطقة الخليج العربي، ومصر، و باقي الدول العربية. حيث يضم أكثر من 300 متجر إلكتروني، ويتيح الشحن المحلي أو الدولي للسعودية والإمارات خاصة، ولسائر دول الخليج والدول العربي عامة، وذلك لمنتجات تنتمي لفئات الأزياء والعطور، والإلكترونيات، ومواقع السفر والسياحة، وخدمات الويب، ومواقع التعلم عن بُعد، والكتب والهدايا، والأعمال الفنية.

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أبرز كوبونات المتاجر الإلكترونية على موقع أطلب كوبون Otlobcoupon.com:

كما ذكرنا تتنوع خدمات المتاجر على موقع أطلب كوبون، بين مواقع البيع بالتجزئة، وخدمات الحجوزات، ومواقع التعلم عن بُعد، وجميعها مواقع موثوقة، تقدم خدمة بجودة عالية، يضفي عليها Otlobcoupon.com المزيد من التوفير من خلال كوبونات وأكواد الخصم لتلك المواقع.

ومن أكثر كوبونات الخصم طلبًا على الموقع: (كود خصم موقع نون) Noon discount code، وكوبونات خصم قولدن سنت، وكوبونات خصم سوق دوت كوم، وكوبونات خصم جولي شيك، وكوبونات خصم شي إن، وأكواد خصم مودانيسا، وكوبونات خصم جودادي، وغيرها.

2- موقع الكوبونات Elcouponat.com:

إنطلق موقع الكوبونات بعد أطلب كوبون، ليكون ثاني المواقع التي تساعد المتسوقين في اقتناص أفضل الأسعار، والحصول على أعلى الخصومات على مشترياتهم.

يحرص موقع الكوبونات على تقديم أحدث وأعلى أكواد الخصم قيمة، مع توضيح تفاصيل الكوبون، سواء مدة الخصم، أو قيمة الكود، والمنتجات التي يمكنك شراؤها للإستفادة من الخصم.

يضم الموقع ما يصل إلى 300 متجر متخصصة في مجالات عدة، تشمل: وجبات الطعام، الأزياء، والعطور، والإلكترونيات، ومنتجات الأطفال، ومستلزمات السفر والسياحة، وخدمات النقل، والكورسات التدريبية، وخدمات الويب.

أكثر الكوبونات وأكواد الخصم طلبًا على موقع الكوبونات:

من أكثر الكوبونات شعبية على الموقع؛ هي كوبونات خصم موقع نون دوت كوم – أحد أبرز متاجر التجزئة أون لاين في السعودية والإمارات -، وكوبونات خصم موقع سوق دوت كوم، وكوبونات خصم جوميا.

ومن الكوبونات المميزة في قسم الأزياء: كوبونات خصم نمشي، وكوبونات خصم مودانيسا، وكوبونات خصم فوغا كلوسيت.

وفي خدمات السفر والسياحة: كوبونات خصم تجول، وكوبونات خصم المسافر، و كوبونات خصم موقع رحلات.

بجانب مجموعة من كوبونات وأكواد خصم متاجر الخدمات مثل: كوبونات وأكواد خصم المطاعم، وخدمات النقل، وخدمات الويب.

أشهر مواسم التخفيضات لتستعد لإقتناصها والإستمتاع بأعلى توفير متاح:

إذا كنت تفضل إنتظار مواسم التخفيضات السنوية لشراء احتياجاتك، والاستفادة من التخفيضات، فإليك أشهر مواسم التخفيضات أون لاين:

“الجمعة البيضاء”: وموعدها الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، معظم المتاجر خاصة العربية منها، تبدأ عروض التخفيضات الخاصة بها قبل يوم الجمعة بحوالي شهر أو أسبوع، حسب سياسة كل متجر. ولكن بشكل عام تكون التخفيضات الأكبر خلال الساعات الأولى من يوم الجمعة، وللتذكرة “تبدأ الساعة 12 منتصف ليلة الجمعة” Cyber Monday: وهو أول يوم إثنين بعد جمعة البلاك فرايدي، وتكون به تخفيضات رائعة وخاصة على مواقع التسوق الأجنبية، فهو أكثر إنتشارًا بسبب إجازات عيد الشكر. تخفيضات نهاية الموسم: والتي تشمل (تصفيات الشتاء) والتي تكون في شهري فبراير ومارس، و(تصفيات الصيف) والتي تكون في شهري يوليو وأغسطس. استخدم كوبونات وأكواد خصم متجرك المفضل من موقع أطلب كوبون، أو موقع الكوبونات، واستمتع بخصم لفترة أطول.

ملاحظة: تستخدم الكوبونات مع التخفيضات، طالما لم ينوه في وصف الكوبون خلاف ذلك.

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