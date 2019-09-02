أخبار عاجلة

دل تقدم وحدة الحاسوب الشخصي الأكثر مرونة في العالم -
"وقت اللياقة" تقرر توزيع 50 هللة للسهم عن الربع الثاني -
الحكومة الفلسطينية تكشف تفاصيل تنشر لأول مرة عن وفاة إسراء غريب -
"هذا حقنا السيادي"... الكويت ترد رسميا على شكوى العراق -
195 مليون دولار تمويل خطة استجابة الأردن -
تحليل.. مستثمرو أسواق الخليج على طريق الحذر مجدداً -
إعلان شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2019م -
ملعب أون | الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
4 ميزات جديدة في خرائط جوجل تساعدك على التنقل والسفر بسهولة -
هواوي تتهم أمريكا “بإغراء وإكراه” موظفيها على العمل مخبرين ضدها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. أسعار النفط تعمق خسائرها لـ1% وسط مخاوف الطلب

Google+ Print
محدث.. أسعار النفط تعمق خسائرها لـ1% وسط مخاوف الطلب محدث.. أسعار النفط تعمق خسائرها لـ1% وسط مخاوف الطلب

مباشر: عمقت  النفط خسائرها لنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف تتعلق بالطلب على الخام على خلفية تصعيد التوترات التجارية.

ويأتي هبوط أسعار الذهب الأسود بعد دخول جولة جديدة من التعريفات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ في عطلة الأسبوع، ما يزيد المخاوف بشأن مزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتعبية تقليص الطلب على الخام.

وبدأت واشنطن تطبيق تعريفات بنحو 15 بالمائة على بعض السلع الصينية في مقابل رسوم انتقامية من بكين بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمائة على منتجات أمريكية.

كما أظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سجل ثاني أسوأ قراءة منذ عام 2013 رغم التحسن الطفيف، في حين ارتفع النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى في 5 أشهر.

وبالنظر لنشاط التنقيب عن الخام الأمريكي، فإن الشركات أغلقت 12 منصة في الأسبوع الماضي مواصلة بذلك الاتجاه الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 6:57 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الأول بنحو 1 بالمائة مسجلاً 58.66 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 0.6 بالمائة ليهبط إلى مستوى 54.77 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل مبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية لتوفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة

الأخبار - تواصل مبادرة كلنا واحد لوزارة الداخلية لتوفير الزي المدرسي بأسعار مخفضة

ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو لأول مرة بـ5 أشهر

ارتفاع أسعار المنتجين في منطقة اليورو لأول مرة بـ5 أشهر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة ومواعيد القطارات بتاريخ 3-9 2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة ومواعيد القطارات بتاريخ 3-9 2019

محمد الشريف : معالي الوزير نزل سئل الناس بنفسه عن الأسعار وان احنا ازاي عاملين عروض تخفيض كويسه

محمد الشريف : معالي الوزير نزل سئل الناس بنفسه عن الأسعار وان احنا ازاي عاملين عروض تخفيض كويسه