محدث.. أسعار النفط تعمق خسائرها لـ1% وسط مخاوف الطلب

مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط مخاوف تتعلق بالطلب على الخام على خلفية تصعيد التوترات التجارية.

ويأتي هبوط أسعار الذهب الأسود بعد دخول جولة جديدة من التعريفات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين حيز التنفيذ في عطلة الأسبوع، ما يزيد المخاوف بشأن مزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي وبالتعبية تقليص الطلب على الخام.

وبدأت واشنطن تطبيق تعريفات بنحو 15 بالمائة على بعض السلع الصينية في مقابل رسوم انتقامية من بكين بنسبة تتراوح بين 5 و10 بالمائة على منتجات أمريكية.

كما أظهرت بيانات اقتصادية اليوم أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سجل ثاني أسوأ قراءة منذ عام 2013 رغم التحسن الطفيف، في حين ارتفع النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى في 5 أشهر.

وبالنظر لنشاط التنقيب عن الخام الأمريكي، فإن الشركات أغلقت 12 منصة في الأسبوع الماضي مواصلة بذلك الاتجاه الهبوطي للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 6:57 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر/تشرين الأول بنحو 1 بالمائة مسجلاً 58.66 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 0.6 بالمائة ليهبط إلى مستوى 54.77 دولار للبرميل.