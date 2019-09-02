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محدث.. عملة الأرجنتين توسع مكاسبها لـ6% بعد الإجراءات الحكومية

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محدث.. عملة الأرجنتين توسع مكاسبها لـ6% بعد الإجراءات الحكومية محدث.. عملة الأرجنتين توسع مكاسبها لـ6% بعد الإجراءات الحكومية

مباشر:وسعت عملة الأرجنتين مكاسبها لنحو 6 بالمائة مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد الإجراءات الجديدة التي أقرتها .

وقررت حكومة موريسيو ماكري رئيس الأرجنتين فرض ضوابط على العملة بعد الخسائر التي وصلت إلى 50 بالمائة والتي شهدتها منذ بداية العام، خاصة بعد نتائج الانتخابات التمهيدية التي أظهرت فوز المرشح اليساري المعارض "ألبرتو فرنانديز" على الرئيس الحالي موريسيو ماكري.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تقييد شراء العملة الأجنبية حيث يجب أن تطلب كافة الشركات في الأرجنتين إذن من البنك المركزي في البلاد من أجل بيع البيزو وشراء عملة أجنبية من أجل تنفيذ عملية تحويل للخارج.

وكانت الأرجنتين أعلنت عزمها التفاوض مع حائزي السندات السيادية وصندوق النقد الدولي بشأن تمديد فترة استحقاق التزامات الديون.

وبعد هذه الخطوة خفضت وكالة التصنيف"ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للأرجنتين إلى درجة "تعثر انتقائي".

وبحلول الساعة 6:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع البيزو الأرجنتيني بنحو 5.8 بالمائة أمام الدولار ليسجل 56.0200 بيزو.

مباشر (اقتصاد)

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