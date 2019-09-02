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جونسون: فرص التوصل لصفقة بشأن البريكست تتزايد

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جونسون: فرص التوصل لصفقة بشأن البريكست تتزايد جونسون: فرص التوصل لصفقة بشأن البريكست تتزايد

مباشر: صرح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بأن فرص التوصل إلى اتفاق لمغادرة الاتحاد الأوروبي تتزايد، مؤكداً أن المملكة المتحدة لن تؤجل خروجها من الكتلة مرة أخرى.

ودعا جونسون في بيان عقب اجتماع طارئ مع حكومته، اليوم الإثنين، أعضاء البرلمان إلى عدم التصويت هذا الأسبوع على تشريع لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن تأجيل البريكست مجدداً سيكون بلا معنى أو فائدة، مؤكداً على الخروج في 31 أكتوبر/تشرين الأول من الكتلة.

وذكر جونسون: "سوف نغادر في 31 أكتوبر بدون اعتراضات أو أعذار، لن نقبل أي محاولات للتراجع عن وعودنا ".

وبرزت تكهنات اليوم بأن جونسون قد يدعو لإجراء انتخابات عامة إذا صوت المشرعون المعارضون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة هذا الأسبوع، لكن رئيس الوزراء ذكر أنه يأمل في اتمام البريكست دون انتخابات مبكرة.

ذكر تقرير صحفي اليوم أن أعضاء البرلمان البريطاني يخططون لتمرير تشريع يُجبر جونسون على تأجيل موعد البريكست لمدة 3 أشهر.

وبحلول الساعة 5:43 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.8 بالمائة إلى 1.2062 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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