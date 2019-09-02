الاقتصادي العربي يجتمع الخميس بالقاهرة للتحضير لقمة مارس

القاهرة – مباشر: تنعقد أعمال اللجنة الاقتصادية العربية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التي بدأت اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية وذلك للتحضير لدورته الوزارية المقررة الخميس بالقاهرة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات وام" بترأس محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في التحضيرات وضم الوفد احمد بن سليمان بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة بوزارة الاقتصاد.

تناقش اللجنة على مدى يومين الملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 والتي تعقد في مارس/أذار المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الامانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

كما تناقش اللجنة تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتي عقدت في بيروت يناير/كانون الثاني الماضي.

وتبحث اللجنة الاقتصادية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية والاعداد للقمة الخامسة الى جانب متابعة تنفيذ اعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وتناقش اللجنة محور أعمال الدورة: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الى جانب مناقشة بندا حول الاستثمار في الدول العربية.

كما تناقش اللجنة الاقتصادية عددا من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019 وتقرير الامن الغذائي العربي لعام 2018 الى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.

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