محدث.. الإسترليني يواصل خسائره مع تطورات البريكست

مباشر: واصل الجنيه الإسترليني تراجعه دون 1.21 دولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تطورات جديدة فيما يتعلق بالبريكست.

وذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون أن فرص اتمام البريكست من خلال صفقة مع الاتحاد الأوروبي تزايدت، مع إشارته إلى أنه لا يريد عقد انتخابات عامة مبكرة.

وهدد رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت سابق من اليوم بمنع المعارضين داخل حزبه من الترشح في الانتخابات المقبلة حال عدم دعمه في تصويت رئيسي خاص بالبريكست مزمع عقده غداً الثلاثاء.

ويشير تصاعد تلك الخلافات داخل حزب المحافظين الحاكم حول شكل عملية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي، إلى احتمالات البريكست الصعب.

وذكر تقرير صحفي اليوم أن أعضاء البرلمان البريطاني يخططون لتمرير تشريع من شأنه إجبار جونسون على تأجيل البريكست لمدة 3 أشهر إذا لم يتوصل لصفقة مع الاتحاد الأوروبي حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وكان جونسون طالب الملكة إليزابيث الثانية في الأسبوع الماضي بتعليق أعمال البرلمان لمدة خمسة أسابيع وهو الطلب الذي قوبل بالموافقة، في خطوة تقيد الوقت المتاح أمام مجلس العموم لمنع احتمال البريكست دون اتفاق.

وتعرضت العملة البريطانية كذلك إلى ضغود جراء الكشف عن بيانات النشاط الصناعي في المملكة المتحدة والتي أشارت إلى تراجع المؤشر لأدنى مستوى في نحو 7 سنوات.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة البريطانية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.8 بالمائة لتسجل 1.2064 دولار.

وفي الوقت نفسه، انخفض الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنحو 0.6 بالمائة لتصعد العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.9095 إسترليني.