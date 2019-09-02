???? : تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي رئيسا لأرامكو

الرياض - مباشر: أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح تعيين محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعوجي، ياسر الرميان، رئيسا لشركة أرامكو.

وهنأ وزير الطاقة السعودي، الرميان في تغريدة اليوم الاثنين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا، إن هذا التعيين يأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام لأرامكو.

ويأتي إسناد رئاسة مجلس إدارة أرامكو للرميان خلفاً للوزير الفالح الذي شغل المنصب منذ مايو/أيار 2015.

كانت وكالة بلومبرغ أفادت في يوليو/ تموز الماضي، بأن شركة "أرامكو السعودية" ستستأنف استعداداتها لطرح عام أولي وذلك بعد شهور من تعليق الإدراج المخطط له.

ولفتت الوكالة إلى أن أرامكو أجرت محادثات في الآونة الأخيرة مع بنوك استثمار لبحث أدوارهم المحتملة في الطرح الأولي.

كان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بفصل إدارة ملفات الصناعة والثروة المعدنية في وزارة مستقلة عن وزارة الطاقة قبل أيام.

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