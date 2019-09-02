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إعصار "دوريان" يتراجع للفئة الرابعة بعد ضرب جزر الباهاما

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إعصار "دوريان" يتراجع للفئة الرابعة بعد ضرب جزر الباهاما إعصار "دوريان" يتراجع للفئة الرابعة بعد ضرب جزر الباهاما

مباشر: تباطأت رياح إعصار دوريان لتتراجع قوته إلى الفئة الرابعة، بعد أن ضرب جزر الباهاما.

وقصف الإعصار جزر البهاما الشمالية الغربية يوم الإثنين، ومن المتوقع أن يصل إلى جنوب شرق الولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة اليوم الإثنين إن العاصفة كانت متوقفة فوق جزيرة "جراند باهاما" حيث وصلت سرعة الرياح إلى 155 ميلاً في الساعة.

وتراجعت سرعة الرياح من الفئة الخامسة إلى الرابعة بعد أن تم الإبلاغ عن سرعات سابقة تصل إلى 220 ميل في الساعة.

وكان المجلس الوطني للصحة ذكر في وقت سابق من اليوم أنه يتوقع حدوث عواصف "تهدد الحياة" و "رياح بقوة الإعصار" على امتداد أجزاء من ساحل فلوريدا خلال منتصف الأسبوع.

وكان بنك "يو.بي.إس" توقع أن إعصار دوريان سوف يتسبب في خسائر تصل إلى 40 مليار دولار إذا ضرب ولاية فلوريدا الامريكية.

مباشر (اقتصاد)

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