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موديز تعلن أول تصنيفاتها لبنك الخليج الدولي بالسعودية

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موديز تعلن أول تصنيفاتها لبنك الخليج الدولي بالسعودية موديز تعلن أول تصنيفاتها لبنك الخليج الدولي بالسعودية

الرياض – مباشر: أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، اليوم الاثنين، عن اول تصنيفاتها الائتمانية لبنك الخيلج الدولي بالمملكة العربية .

وصنفت الوكالة بحسب تقرير لها، الودائع طويلة وقصيرة الأجل لبنك الخليج الدولي في السعودية عند Baa1  وP-2 على التوالي.

وعينت الوكالة تقييم ائتماني أساسي للبنك عند ba3وba2، مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل.

 بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود غالبية أسهمه الى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 97.226 بالمائة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، و0.730 بالمائة للهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت، ومثلها لشركة قطر القابضة، بجانب 0.438 بالمائة لكل من شركة ممتلكات البحرين وصندوق الاحتياطي العام بسلطنة عمان، وجهاز الإمارات للاستثمار.

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