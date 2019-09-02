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انكماش النشاط الصناعي في المكسيك لأدنى مستوى بتاريخه

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انكماش النشاط الصناعي في المكسيك لأدنى مستوى بتاريخه انكماش النشاط الصناعي في المكسيك لأدنى مستوى بتاريخه

مباشر: انكمش النشاط الصناعي في المكسيك للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس/آب الماضي، ليسجل مستوى قياسي متدنٍ.

وكشفت بيانات مؤسسة "ماركت" للأبحاث الصادرة اليوم الإثنين، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المكسيك تراجع إلى مستوى 49 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 49.80 نقطة في يوليو/تموز السابق له، وهي أسوأ قراءة للمؤشر منذ أن بدأ تجميع البيانات في 2011.

وأشارت البيانات إلى أن الطلب المحلي الضعيف تراجع بمؤشر الطلبيات الجديدة لأدنى مستوى منذ بدء المسح.

وقام المصنّعون المكسيكيون بخفض التوظيف بشكل طفيف في أغسطس/آب الماضي بعد عدم ظهور أي تغيير في الشهرين السابقين.

ووفقاً للبيانات لم ينمو التوظيف في قطاع الصناعات التحويلية منذ فبراير/شباط الماضي.

وبحلول الساعة 4:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض البيزو المكسيكي بنحو 0.3 بالمائة أمام الدولار ليصل إلى 20.3150 بيزو.

مباشر (اقتصاد)

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