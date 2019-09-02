محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بعد بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية وبالتزامن مع بدء جولة جديدة من التعريفات ووسط إشارات بشأن استئناف المحادثات خلال الشهر الجاري.

وصعد قطاع الخدمات المالية بنحو 0.9 بالمائة في الختام ليقود المكاسب في تراجعت أسهم التكنولوجيا بنحو 0.6 بالمائة.

وتشير الجولة الأخيرة من التعريفات إلى فرض تعريفات أمريكية بنحو 15 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية في مقابل استهداف الصين لمنتجات مستوردة من الولايات المتحدة برسوم تتراوح بين 5 إلى 10 بالمائة.

وبالعودة إلى أوروبا، ينظر المستثمرون باهتمام إلى التطورات السياسية داخل المملكة المتحدة بعد تقرير بأن أعضاء البرلمان البريطاني يخططون لإجبار جونسون على تأجيل البريكست لمدة 3 أشهر.

وبعثت البيانات الإيجابية بعض الشئ التفاؤل لدى المستثمرين بعد أن تحسن النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لكنه لايزال داخل نطاق الانكماش، كما ارتفع النشاط الصناعي في الصين لأعلى مستوى في 5 أشهر.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل 380.69 نقطة فيما شهد مؤشر "فوتسي" البريطاني زيادة بنحو 1 بالمائة ليرتفع إلى 7281.9 نقطة.

كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.1 بالمائة ليصعد إلى 11953.7 نقطة وسجل مؤشر "كاك" الفرنسي 5493 نقطة بارتفاع يزيد عن 0.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.08 بالمائة عند مستوى 1.0973 دولار.