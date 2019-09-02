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الصين ترفع دعوى ضد التعريفات الأمريكية الجديدة بمنظمة التجارة العالمية

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الصين ترفع دعوى ضد التعريفات الأمريكية الجديدة بمنظمة التجارة العالمية الصين ترفع دعوى ضد التعريفات الأمريكية الجديدة بمنظمة التجارة العالمية

مباشر: أقامت الصين دعوى ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بعد فرض رسوماً على الواردات الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الإثنين، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة انتهكت النتائج الذي توصل إليه قادة الصين والولايات المتحدة في اجتماع عُقد في أوساكا خلال قمة مجموعة العشرين، وفقاً لوكالة "رويترز". 

وكان المسؤولون من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عقد محادثات تجارية في سبيل تضييق فجوة الخلافات بينهما.

وبدأت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على مجموعة من السلع الصينية أمس الأحد في الوقت الذي بدأت فيه الصين فرض رسوم جديدة على الخام الأمريكي وهو أحدث تصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأضافت وزارة التجارة الصينية أن بكين سوف تدافع بحزم عن حقوقها القانونية وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.

مباشر (اقتصاد)

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