"جي.بي.مورجان" يوصي بشراء الأسهم العالمية رغم التوترات التجارية

مباشر: قال "جي.بي.مورجان" إن هذا هو الوقت المناسب لشراء الأصول الخطرة، مشيراً إلى أن الأسهم العالمية تتجه إلى تحقيق مكاسب بنهاية العام الجاري.

وأوضح محللو البنك بقيادة "ميسلاف ماتيجكا" في مذكرة للعملاء اليوم الإثنين، أن المؤشرات الفنية الإيجابية والتيسير النقدي من المحتمل أن تتجاوز أثار حالة عدم اليقين التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً وكالة "بلومبرج".

واتجهت البنوك المركزية إلى التيسير النقدي في الفترة الأخيرة، وكان أبرزها الاحتياطي الفيدرالي الذي قرر خفض الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وأضاف "جي.بي.مورجان": "نحن ننصح في الوقت الحالي بالعودة إلى الأصول الخطرة، فقد تحسنت المؤشرات التكتيكية".

وتابع المحللون :"من المسلم به أن الخطوة التالية في التجارة هي الخطوة الأساسية في كل هذ".

وتأتي توصية البنك الأمريكي بعد الموجة البيعية التي شهدت أسواق الأسهم العالمية خلال الشهر الماضي نتيجة للحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويرى "جي.بي.مورجان" أن زخم النشاط الاقتصادي العالمي من المحتمل أن يتحسن بنهاية العام الجاري، مع زيادة هوامش الأرباح خلال نفس الفترة.