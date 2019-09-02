"أنصار الله" تعين وزيرا جديدا للمالية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD

القاهرة – سبوتنيك. أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله"، أن "قرارا جمهوريا صدر برقم (83) لسنة 2019 بتعيين شرف الدين علي حسين الكحلاني وزيرا للمالية".

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، أقال، الأحد الماضي، وزير المالية رشيد عبود أبو لحوم من منصبه، وعيّنه محافظاً للبنك المركزي اليمني، وذلك بعد نحو 6 أشهر من تعيينه في حكومة الإنقاذ.

وتقود السعودية منذ آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في مقدمتها الإمارات، دعما للحكومة اليمنية، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.