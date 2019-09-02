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عضو بالمركزي الأوروبي يصف وعود عملة فيسبوك الجديدة بـ"الخادعة"

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عضو بالمركزي الأوروبي يصف وعود عملة فيسبوك الجديدة بـ"الخادعة" عضو بالمركزي الأوروبي يصف وعود عملة فيسبوك الجديدة بـ"الخادعة"

مباشر: حذر مسؤول في البنك المركزي الأوروبي من المشكلات المتعلقة بعملة فيسبوك "الليبرا"، في أحدث حلقة من سلسلة التحذيرات التي طالت العملة الإلكترونية.

وقال "إيف ميرتش" عضو بالمركزي الأوروبي في خطاب ألقاه بمؤتمر في فرانكفورت اليوم الإثنين: "آمل ألا يتم إغرار الأوروبيين بالتخلي عن السلامة وقنوات الدفع الجيدة لصالح الوعود الفاشلة الخادعة لفيسبوك.

وأشار "ميرتش" إلى أن الليبرا قادمة من "نفس الأشخاص الذين اضطروا إلى تبرير موقفهم أمام المشرعين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التهديدات التي تواجه ديمقراطياتنا الناتجة عن تعاملهم مع البيانات الشخصية على منصة وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بهم".

ومن ضمن المخاوف التي أثارها "ميرتش" أن عملة الليبرا ستصدر من قبل مجموعة من اللاعبين في مجالات المدفوعات والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والاتصالات السلكية مثل "إيباي وأوبر" وماستر كارد".

وأضاف "ميرتش" :"بمثل هذا التأسيس للعملة، يصعب تمييز الوعود التأسيسية الخاصة باللامركزية وعدم التدخل المرتبطة عادة بالعملات المشفرة والعملات الرقمية الأخرى، وعلى العكس من ذلك، على غرار المال العام، ستكون الليبرا في الواقع مركزية إلى حد كبير حيث تعمل فيسبوك وشركاؤها كمصدرين للعملة شبه الرسمية".

وأوضح عضو المركزي الأوروبي أن الشركات التي ستصدر الليبرا ستحصل على "وصول متميز إلى البيانات الخاصة التي يمكنهم تسييلها إلى نقد بطريقة سيئة".

وتعتزم شركة "فيسبوك" إصدار عملتها الجديدة في العام المقبل على الرغم من الانتقادات اللازعة التي لاقتها من المسؤولين بالحكومات الكبرى في العالم

مباشر (اقتصاد)

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